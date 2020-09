Luftverkehr : Machbarkeitsstudie zu Rostock-Laage als Weltraumflughafen

Die Landesregierung in Schwerin sucht zusätzliche Perspektiven für den notorisch zuschussbedürftigen Flughafen Rostock-Laage. Dafür nimmt sie auch die mögliche Nutzung als Weltraumflughafen in den Blick. Am heutigen Mittwoch soll dazu in Schwerin eine Machbarkeitsstudie vorgestellt werden, die das Verkehrsministerium beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Braunschweig in Auftrag gegeben hatte.

von dpa

16. September 2020, 01:57 Uhr