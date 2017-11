Unfälle : Luxuswagen kracht gegen mehrere Bäume: Vier Schwerverletzte

Ein viel zu schneller Ausflug mit einem Miet-Luxuswagen auf der Autobahn 24 Hamburg-Berlin kommt einem 33 Jahre alten Hamburger wohl teuer zu stehen. Wie die Polizei in Neuruppin am Montag mitteilte, verlor der Fahrer am Sonntag zwischen den Anschlussstellen Suckow in Mecklenburg und Putlitz in Brandenburg die Gewalt über das Auto. Dabei wurden der Fahrer und drei ebenfalls aus Hamburg kommende Insassen schwer verletzt. Sie sind zwischen 28 und 31 Jahre alt.