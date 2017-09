Unfälle : Luxusauto schleudert bei Starkregen von A20: Drei Verletzte

Drei Verletzte und rund 80 000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalls bei Starkregen auf der Autobahn 20 bei Grimmen (Kreis Vorpommern-Rügen). Wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen sagte, war der Fahrer eines Luxusautos bei den ersten Ausläufern des Herbststurms «Sebastian» am Mittwoch vermutlich zu schnell unterwegs. Das Auto schleuderte bei starkem Regen in einen Graben und prallte gegen einen Abwasserschacht. Der 40-jährige Fahrer, seine 37 Jahre alte Beifahrerin und deren neunjährige Tochter kamen verletzt in eine Klinik. Am Auto entstand Totalschaden.

Polizeimitteilung

von dpa

erstellt am 14.Sep.2017 | 07:42 Uhr