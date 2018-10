Tourismus : Luxus-Apartmentanlage Maremüritz: Erste Gäste im Dezember

Eine der größten Tourismusinvestitionen im Nordosten - die Luxus-Apartmentanlage Maremüritz in Waren an der Müritz - wird im Dezember die ersten Gäste begrüßen. Das teilte die 12.18. Investment Management GmbH (Düsseldorf) als Eigentümer der Anlage am Donnerstag mit. Auf dem Gelände direkt zwischen Müritz und Feisnecksee werden mehr als 40 Millionen Euro investiert.

von dpa

25. Oktober 2018, 17:18 Uhr

Das neue Maremüritz Yachthafen Resort & Spa besteht aus rund 180 modernen, weißen Apartments, zu denen auch Wellnessanlagen, ein Restaurant sowie ein Sportboothafen errichtet werden. Das Gesamtvorhaben soll nach bisherigen Plänen Ende 2019 fertiggestellt sein. Das Gelände unweit des Müritz-Nationalparks diente früher als Sägewerk und lag nach 1990 mehr als 25 Jahre brach. Fachleute der Tourismusbranche befürworten solche Investitionen, da an der Seenplatte im Gegensatz zur Ostseeküste bestimmte hochwertige Hotelangebote, die den Ganzjahrestourismus ankurbeln, noch fehlten.

Die 12.18. Investment Management GmbH hat nach eigenen Angaben in Europa derzeit 18 Hotels und Restaurants mit 1200 Mitarbeitern, darunter in Göhren-Lebbbin an der Mecklenburgischen Seenplatte und in Boltenhagen bei Wismar.