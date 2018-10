Verteidigung : Luftwaffeninspekteur mit 14-tägiger Übung zufrieden

von dpa

19. Oktober 2018, 15:56 Uhr

Luftwaffeninspekteur Ingo Gerhartz hat sich zufrieden mit dem Ablauf der militärischen Übung «Leistungsvergewisserung» in den vergangenen knapp zwei Wochen gezeigt. «Das Ziel wurde erreicht. Die Streitkräfte müssen wieder in der Lage sein, Landes- und Bündnisverteidigung zu können», sagte er am Freitag beim Taktischen Luftwaffengeschwader 73 in Laage. Die Luftwaffe spiele dabei eine ganz wesentliche Rolle. Die Erkenntnisse, die bei der Übung gewonnen worden seien, lägen hauptsächlich im Bereich der Logistik. Dabei ging es beispielsweise um die Versorgung der Truppen oder die Bereitstellung von Treibstoff. An der Übung nahmen laut Gerhartz zwölf Eurofighter und Tornados, aber auch andere Flugzeuge teil. Insgesamt waren knapp 1000 Soldaten im Einsatz.