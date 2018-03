Luftverkehr : Lufthansa-Tochter kauft Flugzeuge für Flugschule in Laage

von dpa

22. März 2018, 15:35 Uhr

Für die Pilotenausbildung auf dem Flughafen Rostock-Laage hat der Flugausbilder Lufthansa Aviation Training (LAT) fünf neue Schulungsflugzeuge beschafft. Die zweimotorigen Propellermaschinen vom Typ Diamond DA-42 hätten zehn Millionen Euro gekostet und sollen am 16. April offiziell «eingeflottet» werden, teilte das Lufthansa-Tochterunternehmen am Donnerstag mit. Die Investition sehe LAT als «besonderes Bekenntnis» zum Laager Standort. In Laage absolvieren Flugschüler nach Firmenangaben die Ausbildung für das Fliegen von zweimotorigen Maschinen und den Instrumentenflug.