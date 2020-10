Luftverkehr : Lufthansa fliegt zwei Wochen länger nach Heringsdorf

Die Lufthansa verlängert die Saison für Flüge aus Frankfurt/Main auf die Insel Usedom um zwei Wochen bis zum 7. November. Der letzte Abflug von Frankfurt/Main für eine Woche Urlaub auf Usedom ist am 31. Oktober, wie der Insel-Airport am Freitag mitteilte. Grund für die Verlängerung seien die anhaltend hohe Auslastung und gute Aussichten für 2021. Der Flugverkehr auf der Strecke hatte in dieser Saison am 30. Mai begonnen.

von dpa

02. Oktober 2020, 12:09 Uhr