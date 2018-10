Landtag : Lücken im Nahverkehr: Land soll Landkreisen helfen

von dpa

Die oppositionelle Linke fordert von der Landesregierung mehr Einsatz für einen bedarfsgerechten, vernetzten und einheitlichen Nahverkehr in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Noch immer gebe es unterschiedlichste Tarife im Land. Die Bewohner des ländlichen Raums seien wegen der Lücken im Angebot oft auf das eigene Auto oder Moped angewiesen. «Wir müssen umsteuern. Andere Länder machen es uns vor: Ein Ticket, ein Tarif, eine Region», sagte die Linken-Abgeordnete Mignon Schwenke am Freitag im Landtag in Schwerin. Auch der BMV-Abgeordnete Ralf Borscke forderte ein Ende des «Flicketeppichs» und ein landesweites kostenfreies Schülerticket. Der Landtag stimmte einem von den Koalitionsfraktionen SPD und CDU eingebrachten Antrag zu, mit dem die Regierung aufgefordert wird, die Übertragbarkeit regionaler Modellprojekte wie Rufbusse auf andere Landesteile zu prüfen.