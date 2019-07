Kommunen : Lück (Die Linke) neue Präsidentin der Rostocker Bürgerschaft

von dpa

03. Juli 2019, 23:00 Uhr

Die Kommunal- und Landespolitikerin Regine Lück (Die Linke) ist am Mittwoch zur neuen Präsidentin der Bürgerschaft in Rostock gewählt worden. Sie folgt auf Wolfgang Nitzsch im Amt als Vorsitzende der Gemeindevertretung, wie die Stadt am mitteilte. Zum Ersten Stellvertreter wurde Harald Terpe (Grüne) gewählt, Zweiter Stellvertreter ist Berthold Majerus (CDU/UFR).