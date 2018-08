Buntes : Lübz feiert Turmfest und Landesschützenfest

Der Landesschützenverband und die Stadt Lübz feiern an diesem Wochenende gemeinsam. Die Stadt richtet zum 25. Mal das Lübzer Turmfest aus, die Schützen feiern das Landesschützenfest und ermitteln den Landesschützenkönig, wie Verbandsgeschäftsführer Gunnar Klein am Donnerstag berichtete. Eine Attraktion für die Besucher beider Feste werde der traditionelle Ausmarsch von 200 bis 300 Schützen in Trachten und mit ihren Vereinsfahnen sein. Der Landesschützenverband gehört dem Landessportbund an und hat Klein zufolge 8400 Mitglieder in 182 Vereinen. Sie üben sich in den Disziplinen des olympischen Schießsports mit Luftdruck- oder Kleinkaliberwaffen, aber auch im Bogenschießen.

von dpa

23. August 2018, 10:21 Uhr

Am Königsschießen mit Luftdruckgewehren in der Sporthalle können sich die Kreisschützenkönige sowie die Zweiten und Dritten aus den sieben Schützenkreisen Mecklenburg-Vorpommerns beteiligen. 54 Kandidaten aus den Klassen Damen und Herren sowie Jugend männlich und weiblich hätten sich angemeldet, wie Klein sagte. Die drei Besten jeder Klasse dürfen im nächsten Jahr am Bundeskönigsschießen in Wernigerode teilnehmen. Bei einem weiteren Wettbewerb kämpfen die Schützen um den Lübzer Pils-Cup.

Besucher können ihre Fähigkeiten beim Schießen mit Lichtpunktgewehren ausprobieren. Außerdem könnten Gäste am Bogenschießstand den Trendsport rund um Pfeil und Bogen ausprobieren. Kinder können sich die Pfeile selbst basteln.