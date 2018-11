Brauchtum : Lübecker Martensmann geht wieder auf die Reise

von dpa

09. November 2018, 01:34 Uhr

Der Lübecker Martensmann alias Stefan Pagel bricht wieder zu seiner traditionellen Reise nach Schwerin auf, um dort ein Fass Rotwein abzuliefern. Lübecks stellvertretende Stadtpräsidentin Silke Mählenhoff (Grüne) wird ihn heute im Rathaus verabschieden. Anders als in den Vorjahren wird Pagel allerdings vor dem Rathaus nicht in eine Pferdekutsche steigen, sondern sich mit dem Auto auf den Weg machen. Der Kutscher sei erkrankt, hieß es aus der Bürgermeisterkanzlei zur Begründung. Auf dem Weg in die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern macht der Martensmann in Schönberg und Rehna (beide Kreis Nordwestmecklenburg) Station. Der Brauch des Lübecker Martensmannes wurde im 16. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt und 1991 wiederbelebt.