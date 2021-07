Glücksspiele : Lotto-Spieler aus Schwerin gewinnt 1,04 Millionen Euro

Ein Lotto-Spieler aus Schwerin hat bei der Lotto-Ziehung am Samstag mehr als eine Million Euro gewonnen.

Rostock | Dabei konnte er per Vollsystemspiel nicht nur mit den sechs richtigen Zahlen, sondern auch in anderen Gewinnklassen punkten, wie die Lottogesellschaft Mecklenburg-Vorpommern am Montag in Rostock mitteilte. Er gewann genau 1.044.641,80 Euro. Damit gebe es nun in der Geschichte des Landes 53 Lotto-Millionäre. Per Systemspiel können Lottospieler den A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.