Museen : Lokschuppen-Verein kann DDR-Regierungszug wieder streichen

Der ehemalige DDR-Regierungszug am Lokschuppen in Pasewalk (Kreis Vorpommern-Greifswald) erhält frische Farbe. Hilfe bei der Finanzierung sagte Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) am Montag dem Verein Lokschuppen Pomerania zu, der das Eisenbahnerlebniszentrum bewirtschaftet. «Wir hoffen nun auf höhere Temperaturen, damit das Entrosten und Streichen bis zum Saisonbeginn im Mai gelingt», sagte Vereinsvorsitzender Hans-Jörg Görl. Die komfortablen Waggons der Staatsführung waren 1997 nach Pasewalk gekommen, haben 56 Übernachtungsbetten und ein Restaurant.

von dpa

12. März 2018, 11:35 Uhr

Der «Regierungszug» ist ein Aushängeschild des 3,5 Hektar großen Eisenbahntechnik-Museums um den denkmalgeschützten Lokschuppen. Drei der Waggons sind «reichsbahngrün» gestrichen, wie Görl sagte. Drei weitere tragen die Nationalfarben von Schweden, Deutschland und Polen als Mitgliedern der Euroregion. «Wir müssen bei allen Wagen die Dächer neu streichen und die deutschen und schwedischen Farben erneuern», sagte Görl. «Dazu brauchen wir stabil zehn Grad plus.»

Ohne das Geld des Landes sei es für den Verein schwer, die Technik im Freien zu erhalten. Das Gelände um den halbrunden Lokschuppen mit Drehscheibe, auf der Lokomotiven auf Reparaturgleise dirigiert wurden, soll zu einem touristischen Aushängeschild entwickelt werden. Dazu läuft derzeit eine Studie mit Hilfe des Wirtschaftsministeriums.