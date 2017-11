Verkehr : Logistikexperten diskutierten im «Baltischen Verkehrsforum»

In Rostock-Warnemünde haben sich am Donnerstag Experten aus Verkehrswirtschaft, Wissenschaft und Politik zum «Baltischen Verkehrsforum» getroffen. Im Mittelpunkt der Fachtagung stand die Zukunft der Fähr- und RoRo-Schifffahrt im Ostseeraum, hatten die Veranstalter im Vorfeld erklärt. Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) bekräftigte in einem Grußwort erneut, Mecklenburg-Vorpommern als Teil der «Neuen Seidenstraße» zur Drehscheibe im Transitverkehr zwischen dem asiatisch-pazifischen Raum und Nord- und Osteuropa entwickeln zu wollen. Dazu seien leistungsfähige Schiffslinien genauso wichtig, wie die Infrastruktur an Land und verfügbare Lagerflächen. «Während andernorts auf der Welt über Abschottungen und Handelsbarrieren nachgedacht wird, sollten wir umso dringlicher die Zusammenarbeit mit den Ostsee-Anrainern intensivieren», erklärte der Minister.