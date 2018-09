Denkmäler : Lösung im Streit um Schlosskeller-Verfüllung bis Ende 2018

Die Stadtvertreter von Neustrelitz und Landesfinanzminister Mathias Brodkorb (SPD) wollen bis Ende 2018 eine Lösung im Streit um den Erhalt des Schlosskellers finden. Das sagte Brodkorb nach einer Beratung am Mittwoch in Neustrelitz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) der Deutschen Presse-Agentur. Das Land würde sich - wenn der Landtag zustimmt - an höheren Kosten für einen Kompromiss beteiligen, erwarte das aber auch von der Residenzstadt Neustrelitz.

Das Residenzschloss des Ex-Großherzogtums Mecklenburg-Strelitz prägte die Stadt, war aber im April 1945 ausgebrannt. Die Ruinen ließ die SED-Führung 1949 sprengen und abtragen. Nun wollte das Land Mecklenburg-Vorpommern als Eigentümer den Schlossberg, wie auch den Schlosspark, neu gestalten. Dabei sollte der teils ruinöse Keller mit rund 40 Räumen mit Spezialsand verfüllt werden. Dagegen regte sich starker Widerstand.

Kritiker aus Neustrelitz wollen den Keller erhalten. Eine Kompromissvariante sähe eine gespannte Stahlbetondecke über dem Keller vor. Das Land hatte 1,5 Millionen Euro geplant, die andere Variante würde vier Millionen Euro kosten. «Wir sehen die historische Bedeutung des Kellers nicht so wie etliche Stadtvertreter», sagte Brodkorb.

Zudem müsse geklärt werden, wer mögliche Führungen in einem gesicherten Keller übernimmt. Unklar sei auch, wer die Kosten für einen Turm tragen würde, der dort an das das Schloss erinnern soll. Experten zufolge ist die gesamte denkmalgeschützte Architektur der Stadt auf den Park mit Schlossanlage abgestimmt.