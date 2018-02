Verkehr : Loch auf der A 20 wächst: Zweite Fahrbahn abgesackt

Stralsund/Tribsees (dpa/mv) - Das riesige Loch auf der Autobahn 20 bei Tribsees bereitet auch den Rettungsdiensten im Landkreis Vorpommern-Rügen Sorgen. Wie die «Ostsee-Zeitung» online am Sonntag berichtete, brauchen die Einsatzwagen in der Region wegen der Umleitung deutlich länger, um zu ihren Patienten zu kommen. Die notärztliche Versorgung im Süden des Landkreises werde dadurch zum Problem, zitierte die Zeitung den Stralsunder Arzt Ronald Zabel, der für die CDU im Kreistagsausschuss für Soziales und Gesundheit sitzt. Um das Problem zu lösen, wäre laut Bericht eine zweite Rettungsstation im Umfeld der abgesackten Autobahn denkbar.

von dpa

12. Februar 2018, 10:05 Uhr

Das Loch auf der A 20 bei Tribsees ist erneut deutlich größer geworden. Nach der Fahrbahn in Richtung Rostock sei jetzt auch die Fahrbahn in Richtung Stettin abgesackt, sagte eine Sprecherin des Schweriner Verkehrsministeriums am Montag. Zuvor hatte der Radiosender «Ostseewelle» berichtet. Die Fahrbahn westlich der Ausfahrt Tribsees war Ende September mehrere Meter tief abgesackt. Wenige Wochen später musste die Autobahn beidseitig gesperrt werden. Das Loch hatte sich zuletzt auf der Fahrbahn nach Rostock von 40 auf 95 Meter Länge vergrößert.