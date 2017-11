Unfälle : Lkw und Transporter kollidiert: Fahrer verletzt

von dpa

erstellt am 13.Nov.2017 | 07:36 Uhr

Auf der Bundesstraße 104 nahe Mühlengeez (Landkreis Rostock) sind ein Lastwagen und ein Kleintransporter frontal zusammengestoßen. Dabei wurde am Montagmorgen der Fahrer des Kleintransporters eingeklemmt und schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher in Rostock sagte. Die viel befahrene B104 sei gesperrt worden. Die Bergung werde länger dauern, sagte der Sprecher. Der Lastwagen hatte Milchpulver geladen. Beide Fahrzeuge rutschten nach der Kollision in den Straßengraben. Die Polizei sprach von einer aufwendigen Bergung. Die Unfallursache sei unklar.