Kriminalität : Lkw und auffälliger Kleinbus gestohlen

Unbekannte haben in Rostock und Neubrandenburg einen auffälligen Kleinbus und einen Lkw gestohlen. Beide Fahrzeuge verschwanden am vergangenen Wochenende von zwei Betriebshöfen, der Gesamtschaden wird auf rund 60 000 Euro geschätzt, wie Polizeisprecher am Mittwoch erklärten.