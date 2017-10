Unfälle : Lkw mit 180 Schweinen umgekippt: viele Tiere tot

von dpa

Der Tiertransport kam auf der A24 aus Richtung Hamburg und wollte am Autobahnkreuz auf die A14 in Richtung Ludwigslust wechseln. Dabei kippte er aus noch ungeklärter Ursache auf die Seite. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Erst vor vier Monaten war in demselben Autobahnkreuz ein Lastwagen mit 700 Ferkeln an Bord umgestürzt. Die meisten Tiere verendeten damals, die Autobahn war stundenlang gesperrt.

