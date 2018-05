Unfälle : Lkw-Fahrer sieht Stauende nicht: fünf Verletzte in Wöbbelin

Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 24 bei Wöbbelin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) auf ein Stauende aufgefahren. Fünf Menschen sind dabei verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Unfall am späten Mittwochabend, als der 60-jährige Fahrer des Sattelzuges das Stauende vor einer Baustelle in Richtung Hamburg zu spät bemerkte und auffuhr. Vier weitere Autos sind dabei stark beschädigt worden.

von dpa

03. Mai 2018, 06:33 Uhr

Zwei Menschen mussten schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Drei weitere erlitten laut Polizei leichte Verletzungen. Die Bergungsarbeiten zwischen den Anschlussstellen Wöbbelin und Hagenow dauerten mehrere Stunden an. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehr als 40 000 Euro.