Kriminalität : Lkw-Fahrer mit Gas betäubt und bestohlen

Die Güstrower Polizei ermittelt zu einem in Mecklenburg-Vorpommern bisher nicht bekannten Delikt: Unbekannte haben Lkw-Fahrer erst mit Gas betäubt und dann beraubt. Der Vorfall habe sich in der Nacht zum 14. März auf einem Rastplatz an der Autobahn 19 bei Güstrow in Fahrtrichtung Berlin ereignet, wie ein Polizeisprecher am Dienstag erklärte. Durch die Türdichtung hindurch seien schlafende Lkw-Fahrer betäubt und dann ihre hochwertigen Mobiltelefone und Bargeld gestohlen worden. Die beiden Lkw-Fahrer seien durch das Gas nach dem Aufwachen vorübergehend nicht fahrtauglich gewesen. Die Suche nach den Tätern blieb bisher ohne Erfolg.

von dpa

20. März 2018, 08:57 Uhr

Ein Sprecher des Landeskriminalamtes in Schwerin erklärte, dass die Spezialisten in solche Fälle einbezogen werden, wenn Fingerabdrücke oder DNA-Spuren gesichert werden. Dann wird auch länderübergreifend ermittelt. Solche Fälle gebe es bundesweit immer mal wieder. Im benachbarten Nordbrandenburg gab es in der Nacht zum 14. März ebenfalls einen Diebstahl bei einem schlafenden Lkw-Fahrer - ohne Hinweis auf Gas - bei Fehrbellin an der Autobahn 24 Berlin-Hamburg.

Wie ein Polizeisprecher in Neuruppin sagte, habe man solche Diebstähle mit Betäubungsgas bei Brummifahrern zuletzt 2013 gehabt. Diese Täter seien jedoch gefasst und verurteilt worden. Die Polizei empfiehlt Gaswarner und Türsicherungen für solche Fälle.