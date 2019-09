Notfälle : Lkw-Fahrer fährt mit Socken und ohne Bremse

Die Polizei hat bei Neubrandenburg einen Lkw-Fahrer gestoppt, der seinen «Brummi» ohne voll funktionierende Bremse und nur mit Socken am Fuß gefahren hat. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, war der 44-Jährige am Mittwoch mit 21 Tonnen Getreide in Säcken als Ladung auf der Autobahn 20 in Richtung Stettin unterwegs. Bei der Kontrolle auf einem Rastplatz stellte sich heraus, dass der Sattelzug-Lkw eines Anklamer Unternehmers bereits im Mai wegen der Bremse durch die TüV-Prüfung gefallen war und nicht mehr hätte fahren dürfen.

von dpa

12. September 2019, 11:54 Uhr

Der Lastwagen musste stehenbleiben, die zum Teil nicht einmal gesicherte Ladung musste auf ein anderes Fahrzeug umgeladen werden. Wegen der Socken-Fahrweise erhielt der Mann zudem eine Anzeige bei der Berufsgenossenschaft.

Außerdem drohe dem Fahrer ein Bußgeld von rund 250 Euro und Punkte bei der Verkehrssünderdatei in Flensburg. Gegen den Lkw-Halter wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.