Unfälle : Lkw-Fahrer fährt in Stauende auf A24: Verletzte in Wöbbelin

Ein Lastwagenfahrer hat an einer Baustelle der A24 einen Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen verursacht. Fünf Menschen wurden verletzt. Die Hauptverkehrsroute zwischen Berlin, Westmecklenburg und Hamburg war rund fünf Stunden blockiert.

von dpa

03. Mai 2018, 07:45 Uhr

Ein Lastwagen hat auf der Autobahn 24 Berlin-Hamburg bei Wöbbelin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) einen Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen und fünf Verletzten verursacht. Wie der Polizeisprecher am Donnerstag sagte, ereignete sich der Unfall am Mittwochabend an einer Baustelle. Die Autobahn musste mehr als fünf Stunden komplett in Richtung Hamburg gesperrt werden.

Nach ersten Untersuchungen habe der 60-jährige Fahrer des Sattelzuges ein Stauende auf der einzigen Fahrspur übersehen. Beim Auffahren seien drei Autos und ein Wohnmobil ineinander geschoben worden.

Der 62 Jahre alte Beifahrer des Wohnmobils und ein 29 Jahre alter Autofahrer kamen mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Drei weitere Fahrzeuginsassen, darunter der 60-jährige Lkw-Fahrer, erlitten leichte Verletzungen.

Die A24 ist die Hauptverkehrsader zwischen Berlin, Hamburg und Schleswig-Holstein. Zwischen den Anschlussstellen Wöbbelin und Hagenow ist seit Kurzem eine zehn Kilometer lange Baustelle, wo der Verkehr von zwei auf eine Spur reduziert wird. Dort kommt es bei hohem Verkehrsaufkommen immer wieder zu Unfällen. Die Polizei schätzte den Sachschaden «vorsichtig» auf mehr als 40 000 Euro.