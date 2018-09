Kriminalität : Lkw-Fahrer fährt Bushäuschen um - Flucht

Ein Lkw-Fahrer hat am Mittwoch an der Bundesstraße 104 bei Duckow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) eine komplette Bushaltestelle umgefahren und ist mit seinem Sattelschlepper geflohen. Menschen wurden dabei nicht verletzt, wie ein Polizeisprecher in Neubrandenburg sagte. Nach ersten Ermittlungen hatte der Sattelschlepper auf der Bundesstraße gewendet. Dabei habe er das massive Buswartehäuschen anscheinend übersehen. Zum Glück habe dort gerade niemand auf einen Bus gewartet.

von dpa

26. September 2018, 18:47 Uhr

Das zuständige Ordnungsamt lasse die zerstörten Teile beseitigen. Zeugen, darunter ein anderer Lkw-Fahrer - hätten aber das Kennzeichen des Fahrzeugs notiert und gemeldet. So sei die Polizei optimistisch, den Fahrer zu finden.