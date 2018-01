Unfälle : Lkw-Fahrer fährt bei Sukow gegen Baum und wird verletzt

Bei einem Unfall unweit von Sukow (Kreis Ludwigslust-Parchim) ist am Donnerstag ein 53-jähriger Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam der Mann auf einer Kreisstraße nach rechts ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde aus dem Wrack geborgen und kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.