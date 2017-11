Kriminalität : Lkw-Fahrer bestohlen: Zwei Nächte, vier Einbrüche

vergrößern 1 von 1 Foto: Ralf Hirschberger 1 von 1

von dpa

erstellt am 16.Nov.2017 | 12:58 Uhr

Zwei Lkw-Fahrer sind in der Nähe von Wittenburg (Kreis Ludwigslust-Parchim) im Schlaf bestohlen worden. Die Männer waren mit ihren Fahrzeugen in der Nacht zu Donnerstag auf einem Parkplatz, als die bislang unbekannten Täter die Türen aufbrachen und Wertgegenstände sowie Bargeld aus den Fahrerkabinen entwendeten, wie die Polizei mitteilte. In einen dritten Lkw wollten sie ebenfalls einbrechen, scheiterten aber. Ob die Fahrer während der Einbrüche betäubt wurden, war zunächst unklar. Einer von ihnen klagte jedoch nach Polizeiangaben am Donnerstagmorgen über Unwohlsein. Zwei weitere Vorfälle dieser Art hatte es im Kreis Ludwigslust-Parchim bereits in der Nacht zu Mittwoch gegeben. Von einem Zusammenhang der Taten war nach ersten Ermittlungen der Polizei auszugehen.

Polizeibericht vom Donnerstag

Polizeibericht vom Mittwoch