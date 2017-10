Unfälle : Lkw fährt auf Feld: lebloser Mann am Steuer entdeckt

von dpa

11.Okt.2017

Zwei Zeugen haben am Mittwoch einen leblosen Mann in einem von der Straße abgekommenen Lastwagen entdeckt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Lkw in Klein Trebbow auf ein angrenzendes Feld. Die Zeugen stellten fest, dass der 59 Jahre alte Fahrer leblos auf dem Fahrersitz saß - obwohl im Frontbereich des Lastwagens keine Unfallschäden zu sehen waren. Während die beiden Zeugen den 59-Jährigen zu reanimieren versuchten, begann der Lkw zu brennen. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Die Todesursache war zunächst unklar. Es liege nahe, dass der Fahrer ein gesundheitliches Problem hatte und es so zu dem Unfall kam. Sicher wisse man das aber noch nicht, sagte ein Sprecher der Polizei.