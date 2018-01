Unfälle : Lkw drängt Traktor ab: Hänger umgestürzt, Fahrerflucht

Die Polizei in Nordwestmecklenburg fahndet wegen Unfallflucht nach dem Fahrer eines gelben Lkw. Er hat am Donnerstag bei Pötenitz einen entgegenkommenden Traktorfahrer zum Ausweichen gezwungen, so dass ein mit Tausenden Liter Gülle gefüllter Anhänger umstürzte, wie ein Polizeisprecher am Freitag erklärte. Danach fuhr der Lasterfahrer weiter. Eine Zeugin bestätigte die Angaben.