Gesundheit : Linksfraktion: Kontaktarmer Urlaub zu Pfingsten ermöglichen

Nach dem Willen der Linksfraktion im Schweriner Landtag soll zu Pfingsten kontaktarmer Urlaub ermöglicht werden.

Schwerin | „Es macht einen Unterschied, ob man in eine Ferienwohnung fährt, auf dem Zeltplatz seinen Urlaub verbringt, im Caravan mit seiner Familie das Land erkundet oder in einem vollen Hotel Urlaub macht“, sagte der tourismuspolitische Fraktionssprecher, Henning Foerster, am Donnerstag. Unter freiem Himmel sei das Ansteckungsrisiko deutlich geringer. Daher...

