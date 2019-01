Landtag : Linksfraktion in Winterklausur: Themen Soziales und Wohnen

Die Linksfraktion im Schweriner Landtag hat am Dienstag in Banzkow bei Schwerin ihre Strategieplanungen für die Parlamentsarbeit im neuen Jahr begonnen. Bei der traditionellen Winterklausur sollen unter anderem Maßnahmen gegen die soziale Spaltung und gegen Wohnungsnot zur Debatte stehen. Insbesondere im sozialen Bereich will die Oppositionspartei Alternativen zur Regierungspolitik aufzeigen. Doch auch die Sicherheitspolitik im Land ist Thema der dreitägigen Klausur. Linken-Innenexperte Peter Ritter hatte mehrere Polizeireviere im Land besucht und will die Ergebnisse seiner Gespräche vorstellen.

von dpa

29. Januar 2019, 11:51 Uhr

Erneut wird sich die Linke auch mit der Fachkräftesicherung im Lehramt befassen. Erst am Dienstag waren Probleme bei der Schulung sogenannter Seiteneinsteiger in den Lehrerberuf publik geworden. Einem Bericht von NDR 1 Radio MV zufolge haben etwa 50 dieser Neu-Pädagogen den ihnen zugesicherten Kompaktkurs noch nicht absolvieren können, mit dem sie auf ihre neue Aufgabe an den Schulen vorbereitet werden sollten.