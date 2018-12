Landtag : Linksfraktion im Landtag Opfer von Hackerangriff

Fünf Stunden lang herrschte bei den Linken im Landtag am Mittwoch Funkstille: Kurz nach elf Uhr wurde das Computer-Netzwerk der Fraktion Opfer eines Angriffs mit Schadsoftware, wie eine Sprecherin sagte.

von dpa

12. Dezember 2018, 17:39 Uhr

In einem Ordner seien durch den Angriff mehrere Dateien zerstört worden. Der Angreifer habe versprochen, den Schaden gegen ein Entgelt zu beheben. Darauf sei die Fraktion natürlich nicht eingegangen, sondern habe die Landtagsverwaltung und das Landeskriminalamt informiert.

Sicherheitshalber sei das Netzwerk der Linksfraktion nach dem Angriff abgeschaltet worden. Der E-Mail-Verkehr lag brach, auch gedruckt werden konnte nichts. Kurz nach 16.00 Uhr schließlich war der Schaden behoben und die Linksfraktion wieder am Netz, wie die Sprecherin berichtete.

Die Attacke auf das Netzwerk der Linken ist kein Einzelfall. Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern warnte schon vor Wochen vor einer neuen Betrugsmasche im Internet. Eine 65-jährige Frau aus Wismar verlor im November auf diese Weise mehr als 1000 Euro an Ganoven. Ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter hatte der Frau suggeriert, dass ihr Computer von Viren befallen sei und er Abhilfe schaffen könne. Auch in anderen Teilen des Landes gab es Versuche.

Tatsächlich habe es sich um einen Betrüger gehandelt, der die Frau überredete, eine Fernwartungssoftware aus dem Internet zu installieren. «Als dies erfolgt war, hatte der Kriminelle die volle Kontrolle über den Rechner seines Opfers», so die Polizei.

Die Polizei empfahl, misstrauisch zu sein, wenn ohne erkennbaren Anlass ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter anruft. Am Telefon sollten keine persönlichen Daten und Dokumente herausgegeben werden. Und: «Lassen Sie keinen Fremden auf Ihren Computer zugreifen!» Ist es dennoch passiert, sollte das Gerät rasch vom Internet getrennt und von einem echten Experten überprüft werden. Auch die Bank und die Polizei sollten informiert werden.