Bildung : Linksfraktion hält mehr Unterricht in Schulen für machbar

Die Rückkehr zur Normalität an den Schulen scheint in weiter Ferne zu liegen. Während die Linksfraktion im Landtag schon jetzt mehr Unterricht für möglich hält, sieht die Gewerkschaft GEW die Öffnungsgeschwindigkeit begrenzt.

von dpa

15. Mai 2020, 19:41 Uhr

Vor weiteren Beratungen der Landesregierung zur Öffnung der Schulen hat die Linke im Landtag die Pläne zur Rückkehr der Kinder und Jugendlichen an die Schulen als Symbolpolitik kritisiert. «Die Schülerinnen und Schüler vor den Ferien ein einziges Mal die Schule von innen sehen zu lassen, ist kein bildungspolitisches Ziel und erfüllt noch lange nicht den Rechtsanspruch auf Bildung», sagte die Vorsitzende und bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Simone Oldenburg, am Freitag. Dagegen geht die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) davon aus, dass in den kommenden Monaten Schulen nur schrittweise und unter besonderer Beachtung der Einschätzung der Gesundheitsbehörden geöffnet werden können. Auch die Beschränkungen durch verfügbare Räume und Personal würden die Öffnungsgeschwindigkeit begrenzen. Die Schulen waren wegen der Corona-Krise geschlossen worden und werden schrittweise wieder geöffnet.

Nach ihrer Ansicht könnten die Schüler unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregelungen noch in diesem Schuljahr häufiger in ihren Klassenräumen unterrichtet werden. «So können die Klassenstufen eins bis sechs mindestens viermal in der Woche für mindestens vier Stunden unterrichtet werden. Dabei muss sichergestellt sein, dass die Lerngruppen während der Unterrichtszeit den Klassenraum nicht wechseln und täglich nur von einer festen Lehrkraft betreut werden.»

Die übrigen Klassenstufen erhielten je nach vorhandenen personellen und räumlichen Möglichkeiten weiterhin ein bis zwei Mal die Woche Präsenzunterricht. Die Regelungen müssten analog für die Förderschulen gelten. Auch hier müssten die zehnten Klassen wieder an ihre Schulen dürfen.

Die GEW forderte am Freitag verlässliche Schritte und intensive Beratungen aller Betroffenen, um das Schuljahr gut zu beenden und das kommende mit Vorlauf zu planen. Die GEW veröffentlichte ein Positionspapier mit Forderungen, wie Schule unter den aktuellen Bedingungen für alle Beteiligten gut gestaltet werden kann. Dazu gehören Forderungen nach dem Ausbau der Bedingungen des digitalen Lernens, flächendeckende Testungen und Fortbildungen für erfolgreiches Lehren und Lernen zu Hause und in der Schule. Der GEW zufolge gehören dazu auch mobile Endgeräte und leistungsfähige Internetanschlüsse sowie entsprechende Softwarelösungen.

Für die Ausstattung von Schulen mit Laptops, Notebooks und Tablets erhält Mecklenburg-Vorpommern nach Angaben des Wismarer SPD-Bundestagsabgeordneten Frank Junge 9,9 Millionen Euro. Die Geräte sollen an Schüler ausgeliehen werden, für die Online-Unterricht in der Corona-Krise aus Mangel an Geräten bislang nicht möglich war.