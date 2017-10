Kriminalität : Linken-Politiker Krumpen gibt Reisebusfahrer «Backpfeife»

von dpa

Der mögliche neue Linken-Landesvorsitzende Horst Krumpen ist in Wismar in eine tätliche Auseinandersetzung mit dem Fahrer eines Reisebusses geraten. Nach Angaben der Polizei schlug Krumpen (51) am Mittwochvormittag unvermittelt den Busfahrer, der in einer engen Straße in Wismar mit seinem Gefährt zurücksetzen wollte.

Der 57-Jährige sei leicht verletzt worden. Die Polizei ermittele nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie wegen Körperverletzung. Krumpen, der im November bei einem Parteitag für den Landesvorsitz der Partei kandidieren will, sagte der Deutschen Presse-Agentur, aus seiner Sicht sei das Notwehr gewesen. Er habe inzwischen Anzeige gegen den Busfahrer erstattet. Zuvor hatten mehrere Medien über den Fall berichtet.

Krumpen sagte der dpa, der mit Senioren voll besetzte Bus sei verkehrswidrig rückwärts auf eine unübersichtliche Kreuzung gefahren, so dass er, Krumpen, mit seinem Auto habe scharf bremsen müssen. Der Kreisvorsitzende der Linken in Nordwestmecklenburg habe sein Unverständnis gegenüber dem Busfahrer mit Handzeichen deutlich gemacht, der Busfahrer habe daraufhin mit der Faust gedroht.

Er, Krumpen, sei ausgestiegen und habe den Busfahrer zur Rede gestellt, der ihn wiederum aus dem Fahrerfenster heraus an der Weste gepackt und hochgezogen habe. Als er ihn nicht herunterlassen wollte, habe er dem Busfahrer eine «Backpfeife» gegeben.

