Extremismus : Linke wirft Caffier Schweigen zu Combat 18 vor

von dpa

27. Juli 2018, 16:38 Uhr

Der Linken-Abgeordnete Peter Ritter hat das Innenministerium für dessen Informationspolitik zur Neonazi-Gruppierung Combat 18 kritisiert. Anlass ist eine Veröffentlichung von linken Aktivisten, wonach C18 in Deutschland wieder aktiv sein und Verbindungen in den Nordosten haben soll, erklärte Ritter am Freitag. C18 gilt als bewaffneter Arm des hierzulande verbotenen Neonazinetzwerks Blood & Honour, ist selbst aber nicht verboten. Laut der Recherche sollen zwei Männer aus Bad Sülze (Landkreis Vorpommern-Rügen) und Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) dem Netzwerk zuzurechnen sein. Das Ministerium wies die Kritik zurück. C18 werde beobachtet, da die Anhänger grundsätzlich gewaltbereit und waffenaffin seien.