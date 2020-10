Landtag : Linke will Verbot der Reichskriegsflagge in MV

Die Linke im Landtag fordert ein Verbot der Reichskriegsflagge auch in Mecklenburg-Vorpommern. «Die Reichskriegsflagge wurde und wird regelmäßig von rechtsextremistischen Parteien und Organisationen öffentlich zur Schau gestellt. Ein Verbot kann zwar lediglich ein symbolischer Akt sein, ist aber dennoch ein wichtiges Signal», begründete der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Peter Ritter, am Freitag in Schwerin seine Forderung.

von dpa

09. Oktober 2020, 11:27 Uhr