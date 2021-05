Bildung : Linke will täglichen Präsenzunterricht für alle ab Pfingsten

Angesichts sinkender Corona-Infektionszahlen in Mecklenburg-Vorpommern wächst der Druck auf Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) für eine rasche und vollständige Öffnung der Schulen im Land.

Schwerin | Die oppositionelle Linke im Landtag forderte am Freitag, dass nach Pfingsten - in gut zwei Wochen - wieder alle Kinder täglich in Präsenz zur Schule gehen müssten. Die Fraktionsvorsitzende Simone Oldenburg zeigte sich verwundert, dass das Bildungsministerium noch keinen konkreten Öffnungsplan vorgelegt hat. „Während seit Tagen über die Nutzung von ...

