Parteien : Linke will auf Landesparteitag erstmals Doppelspitze wählen

Auf ihrem Landesparteitag am Samstag (10.00 Uhr) in Neubrandenburg wählt die Linke in Mecklenburg-Vorpommern einen neuen Vorstand. Landesparteichefin Heidrun Bluhm tritt nach fünf Jahren im Amt nicht wieder zur Wahl an. Wie ein Parteisprecher vor Beginn der zweitägigen Konferenz sagte, verzichten auch ihre drei bisherigen Stellvertreter auf eine neuerliche Kandidatur.