Landtag : Linke will aktivere Hilfe beim Kinderschutz auf Jugendreisen

Die rot-schwarze Landesregierung in Schwerin wird nach Einschätzung der oppositionellen Linken ihre eigenen Ansprüche im Kinderschutz nur unzureichend gerecht. In ihrem aktuellen Koalitionsvertrag hätten SPD und CDU zwar vereinbart, dass «Kinder vor Missbrauch und Gewalt geschützt werden» müssen. Doch seien bislang keine Maßnahmen dazu benannt worden. Damit gehe der formulierte Schutzauftrag etwa auch an Einrichtungen der Kinder- und Jugendreisen im Land vorbei, erklärte die familienpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Landtag, Jacqueline Bernhardt, am Donnerstag in Schwerin.

von dpa

05. April 2018, 15:43 Uhr

Sie bezog sich dabei auf die Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage ihrer Fraktion. Darin habe die Regierung eingeräumt, dass sie nicht wisse, ob die landesweit 162 Schüler-Unterkünfte, Jugendherbergen, Jugendzeltplätze und Ferienhöfe Schutzkonzepte für ihre Gäste vorweisen können. Träger und Betreiber von Kinder- und Jugendreisen beklagten fehlendes Engagement der Landesregierung und forderten mehr Unterstützung, erklärte Bernhardt.

Der Kinderschutz auf Kinder- und Jugendreisen müsse grundsätzlich definiert und damit verbindlich geregelt werden. «Gut durchdachte, einrichtungsbezogene Schutzkonzepte geben den Beteiligten Orientierung und zeigen Möglichkeiten auf, Kinder vor Übergriffen zu bewahren, präventiv zu wirken, Gefahren zu erkennen und zu intervenieren», betonte die Oppositionspolitikerin. Die Landesregierung sei somit gefordert, den Schutz und die Hilfe für Kinder und Jugendliche bei körperlicher, sexueller und psychischer Gewalt deutlich zu verbessern.