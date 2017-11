Parteien : Linke wählt: Brüdgam und Koplin führen Landespartei

Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern wird erstmals durch eine Doppelspitze geführt. Auf einem Landesparteitag am Samstag in Neubrandenburg wählten die Delegierten die Politikwissenschaftlerin Wenke Brüdgam aus Tribsees und den Neubrandenburger Landtagsabgeordneten Torsten Koplin zu den neuen Vorsitzenden. Brüdgam, die am Sonntag ihren 33. Geburtstag feiert, erhielt 75 Prozent der Stimmen. Koplin wurde mit 76,6 Prozent der Stimmen gewählt. Auf seinen Herausforderer Horst Krumpen aus Wismar entfielen 20,6 Prozent der 107 gültigen Delegiertenstimmen. Der frühere FDP-Politiker und Bundeswehrsoldat war erst 2010 zur Linken gekommen.