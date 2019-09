Wahlen : Linke-Vorstandsmitglied fordert Mitgliederentscheid

Das Bundesvorstandsmitglied der Linken, Simone Oldenburg, hat nach der Wahlschlappe ihrer Partei bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen einen Mitgliederentscheid zu zentralen politischen Themen gefordert. In der Linken gebe es eine lähmende Uneinigkeit, stellte die Fraktionsvorsitzende im Schweriner Landtag am Montag fest.

von dpa

02. September 2019, 12:40 Uhr

Als Themen für einen Mitgliederentscheid und eine begleitende Diskussion an der Basis nannte Oldenburg das Verhältnis der Linken zu einem Grundeinkommen, das Flüchtlingsthema und die Europapolitik. «Beim Thema Grundeinkommen gibt es zwei ungefähr gleich große Lager innerhalb der Linken», erläuterte Oldenburg. «Die einen sagen Ja dazu, die anderen sagen: Arbeit muss sich lohnen.» Das müsse diskutiert werden. «Das ist ein dickes Brett und wir kommen da nicht weiter.»

Auch in der Europa- und in der Flüchtlingspolitik gebe es eine Spaltung in der Partei. Die Positionen sollten nach Oldenburgs Ansicht von der Basis geklärt werden «und nicht von den Würdenträgern». Die Linke hatte bei der Landtagswahl am Sonntag in Brandenburg 10,7 Prozent erreicht nach 18,6 Prozent im Jahr 2014. In Sachsen waren es 10,4 Prozent nach 18,9 Prozent 2014.