Landtag : Linke: Sport ist «ministeriales Schmuddelkind» der Regierung

Die oppositionelle Linke wertet den neuerlichen Ressortwechsel des Fachgebietes Sport innerhalb der Landesregierung als Ausdruck einer ungeliebten Verantwortung. «Sport scheint das neue ministeriale Schmuddelkind zu sein und zum sprichwörtlichen Wanderpokal zu werden», sagte der sportpolitische Sprecher der Linksfraktion, Karsten Kolbe, am Freitag im Schweriner Landtag. Die aktuellen Herausforderungen seien groß. Sie reichten von eklatanten Mängeln bei der Schwimmausbildung in Schulen über katastrophale Bezahlung von Trainern bis hin zur drohenden Schließung der Bundesstützpunkte für den Spitzensport in Kanu, Triathlon und Segeln in Neubrandenburg und Rostock.

von dpa

21. Juni 2019, 12:10 Uhr

Ein Sprecher des Sozialministeriums bestätigte, dass die Zuständigkeit für Sport vom Bildungs- ins Sozialministerium wechsele. Darüber hatten zuvor Medien berichtet. Erst 2016 hatte das Bildungsressort den Sport vom Innenministerium übernommen. Beide damaligen Ressortchefs, Lorenz Caffier (CDU) und Birgit Hesse (SPD), galten als bekennende Anhänger des Sports. Hesse wechselte aber im Mai von der Spitze des Bildungsministeriums an die Spitze des Landtags.