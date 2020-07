Landtag : Linke sieht sieben Problemfelder in Mecklenburg-Vorpommern

Die Linke sieht nach der Antwort der Landesregierung auf ihre Große Anfrage anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Landesverfassung mindestens sieben Problemfelder in Mecklenburg-Vorpommern. Es gebe Defizite bei der Demokratie, Gleichstellung, Armut, Gesundheit, Bildung, Fachkräfte und in der Region Vorpommern allgemein, sagte die Fraktionsvorsitzende Simone Oldenburg am Dienstag in Schwerin.

von dpa

07. Juli 2020, 14:00 Uhr