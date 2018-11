Landtag : Linke scheitert: Gesetzentwurf zu Karenzzeiten für Minister

von dpa

22. November 2018, 14:34 Uhr

Der Wechsel von Spitzenpolitikern des Landes in die Privatwirtschaft bleibt in Mecklenburg-Vorpommern ungeregelt. Die Regierungsfraktionen von SPD und CDU lehnten am Donnerstag Beratungen über ein Gesetz zur Festlegung von Karenzzeiten ab. Den Gesetzentwurf hatte die oppositionelle Linksfraktion vorgelegt und sich nach den Worten des Abgeordneten Peter Ritter dabei eng am bereits geltenden Bundesrecht orientiert. «Die Regelung des Bundes ist nicht perfekt, aber ein Kompromiss, der sich bewährt hat», sagte Ritter. Nach zehnjähriger Diskussion müsse nun auch der Nordosten «endlich zu Potte kommen», mahnte er. Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) verwies darauf, dass die Festlegung von Wartezeiten für einen Berufswechsel ein Eingriff in Grundrechte sei. Ein solches Gesetz bedürfe daher gründlicher Vorbereitung.