Landtag : Linke: Reintegrations-Programm für arbeitslose Akademiker

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

von dpa

erstellt am 08.Nov.2017 | 12:38 Uhr

Die Linke beklagt eine konstant hohe Zahl arbeitsloser Akademiker in Mecklenburg-Vorpommern und fordert von der Landesregierung gezielte Maßnahmen. Die Regierungsparteien SPD und CDU müssten angesichts des wachsenden Fachkräftemangels mehr tun, um dieses Potenzial zu heben. Einen Weg zeige das brandenburgische Projekt Campus der Generationen, erklärte Henning Foerster von der Linksfraktion im Landtag am Mittwoch in Schwerin. In Brandenburg arbeiteten jobsuchende Akademiker ab 50 Jahren gemeinsam mit Studenten in Projektteams an wissenschaftlichen und praxisbezogenen Aufgabenstellungen und würden so wieder in Arbeitsabläufe einbezogen. In Mecklenburg-Vorpommern liege die Zahl arbeitsloser Akademiker über Jahre konstant bei etwa 4000, teilte Foerster unter Berufung auf die Antwort der Regierung auf eine Kleine Anfrage seiner Fraktion mit.

Kleine Anfrage

Informationen zum Bildungsgutschein