Schulen : Linke: Projekttag zu gescheiterter Volksbefragung abblasen

Das Projekt Volksbefragung der Landesregierung ist am Widerstand der Opposition gescheitert - trotzdem soll am 9. Mai landesweit an den weiterführenden Schulen ein Projekttag «Volksbefragung – Wählen ab 16» stattfinden. Eine entsprechende Verwaltungsvorschrift des Schweriner Bildungsministeriums vom 26. September 2018 - vor dem Scheitern der Verfassungsänderung zur Einführung von Volksbefragungen in MV - ist weiter in Kraft. «Es bleibt dabei, dass es einen verbindlichen Projekttag an den Schulen geben soll», bekräftigte Ministeriumssprecher Henning Lipski am Donnerstag in Schwerin.

von dpa

03. Januar 2019, 15:19 Uhr

Der Projekttag sei eine Veranstaltung der politischen Bildung in der Schule, betonte Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD). «Es geht darum, bei Schülerinnen und Schülern Interesse für Politik zu wecken und sie zu motivieren, sich mit Themen wie Wahlen und Abstimmungen auseinanderzusetzen.» Der Projekttag sei nicht auf das Instrument einer etwaigen Volksbefragung begrenzt, sondern solle Wahlen, direktdemokratische Verfahren und andere Möglichkeiten der Beteiligung behandeln.

Die oppositionelle Linke sieht das anders. Lehrkräfte würden verdonnert, per verbindlichem Projekttag Werbung für das Prestigeprojekt von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zu machen, sagte die Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag, Simone Oldenburg. «Schon der Titel der Verordnung zum Projekttag lässt keinen Spielraum für Interpretationen.» Sie forderte, den Projekttag abzublasen. Zumindest müsse er für die Schulen freiwillig sein.