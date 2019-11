Parteien : Linke-Parteitag: Diskussion um Mobilität und Nachhaltigkeit

von dpa

28. November 2019, 14:10 Uhr

Auf ihrem Landesparteitag am Wochenende will die Linke in Mecklenburg-Vorpommern vor allem die Mobilität im ländlichen Raum ins Visier nehmen. «300 Kilometer Bahnstilllegungen in den vergangenen Jahren, viele Buslinien, die gekappt wurden, die gekürzt wurden - all das hat eine soziale Komponente», sagte Landesvorsitzende Wenke Brüdgam am Donnerstag in Schwerin. Der Zugang zu Arbeit, Kultur- und Freizeitangeboten sei mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Teil gar nicht mehr möglich. «Wenn derartige Entscheidungen so große Auswirkungen auf die soziale Spaltung in unserem Land haben, dann ist es für uns Aufgabe, dagegen zu steuern.» Thema weiterer Anträge der Veranstaltung in Kühlungsborn ist unter anderem die ökologisch nachhaltige Durchführung von Parteitagen und Mitgliederversammlungen, etwa bei Anreise und Verpflegung. Die Linksjugend betitelte ihre Forderung «Tofu und Internet statt Papierflut und Wiener!».