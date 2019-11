Parteien : Linke-Parteitag bestätigt Spitze mit Brüdgam und Koplin

Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern wird weiter von der Doppelspitze Wenke Brüdgam und Torsten Koplin geführt. Die 35-jährige Politikwissenschaftlerin Brüdgam wurde am Samstag beim Landesparteitag in Kühlungsborn von den 108 Delegierten mit einem Stimmenanteil von knapp 62 Prozent wiedergewählt, für den 57 Jahre alten Landtagsabgeordneten Koplin stimmten 72 Prozent. Gegenkandidaten gab es keine. Vor zwei Jahren hatte Brüdgam noch 75 und Koplin 76,6 Prozent der Stimmen erhalten.

von dpa

30. November 2019, 13:41 Uhr

Beobachter führten das vergleichsweise schwache Ergebnis unter anderem auf parteiinterne Diskussionen um die künftige Parteifinanzierung und die damit verbundenen Einsparungen zurück.