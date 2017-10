Hochschulen : Linke: Neue Studentenwohnheime für niedrigere Mieten

Zur Entlastung des Wohnungsmarktes in Rostock und Greifswald hat die Linke den Neubau von Studentenwohnheimen in den beiden Universitätsstädten gefordert. In Mecklenburg-Vorpommern fehlten mehr als 1000 Wohnheimplätze, sagten die Landtagsabgeordneten Eva-Maria Kröger und Karsten Kolbe am Freitag in Schwerin unter Berufung auf einen aktuellen Wohnraumbericht des Deutschen Studentenwerkes. Dieser empfehle eine Unterbringungsquote von mindestens 15 Prozent für Studenten. In Mecklenburg-Vorpommern betrage sie 11,8 Prozent, in Brandenburg hingegen 14,5 und in Thüringen 15 Prozent.