Soziales : Linke kritisiert zu langsame Auszahlung an Sportvereine

Die Linke hat die Landesregierung für eine nach ihrer Auffassung zu langsame Auszahlung der Gelder für in Not geratene Sportvereine kritisiert. «Die Landesregierung muss endlich dafür sorgen, dass die Sportvereine bei Bedarf bei der Antragsstellung unterstützt werden und die Anträge nicht mehr wochenlang unbeantwortet bleiben. Die Verfahren müssen deutlich beschleunigt werden», erklärte der sportpolitische Sprecher der Linksfraktion, Karsten Kolbe, am Freitag. Dies sei notwendig, damit die Vereine in der Corona-Krise besser planen könnten.

von dpa

31. Juli 2020, 15:03 Uhr