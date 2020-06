Justiz : Linke: Kein gesetzliches Kriterium spricht gegen Borchardt

Der von der AfD angekündigte Dringlichkeitsantrag gegen die neugewählte Landesverfassungsrichterin Barbara Borchardt (Linke) im Landtag hat Kritik bei der Fraktion Die Linke hervorgerufen. Deren Parlamentarischer Geschäftsführer Peter Ritter bezeichnete das Vorgehen der AfD am Donnerstag als «Stimmungsmache».

von dpa

04. Juni 2020, 15:10 Uhr

«Ich empfehle der AfD-Fraktion, wie auch allen anderen bundesweiten Kritikern an der Wahl Borchardts, die gesetzlichen Grundlagen, die für eine Wahl zur Verfassungsrichterin gelten, zu studieren und mir ein gesetzliches Kriterium zu nennen, welches Borchardt nicht erfüllt», sagte Ritter. «Man wird keines finden.»

Die AfD will ein Ausscheiden der umstrittenen Landesverfassungsrichterin Barbara Borchardt (Linke) aus dem Verfassungsgericht erwirken. In der Landtagssitzung kommende Woche will die größte Oppositionsfraktion einen Dringlichkeitsantrag einbringen, wie Fraktionschef Nikolaus Kramer am Donnerstag ankündigte.

Borchardt war am 15. Mai im Landtag mit Zwei-Drittel-Mehrheit im zweiten Anlauf gewählt worden - mit Stimmen aus SPD und CDU. Sie ist Mitglied einer vom Verfassungsschutz im Bund beobachteten Gruppierung ihrer Partei, der Antikapitalistischen Linken, und will das auch bleiben. Das hat bundesweit Kritik hervorgerufen.